Повышал показатели: В Кыштыме задержан начальник наркополиции

Начальника отдела полиции Кыштыма заподозрили в торговле наркотиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков по части 4 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотического средства, с использованием служебного положения, в крупном размере» и по статье 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в марте 2017 года силовик купил 0,35 грамма запрещенного вещества, положил товар в «закладку», после чего продал его местной жительнице, страдающей наркозависимостью.

Впоследствии на женщину завели уголовное дело, материалы передали в суд, который признал ее виновной в приобретении наркотических веществ.

Следователи полагают, что таким образом начальник наркополиции Кыштыма искусственно повысил показатели раскрываемости преступлений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вышестоящему начальству полицейского будет внесено представление с требованием их устранения.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.01.18

На вокзале Челябинска произошла утечка топлива. / В Челябинской области задержали главу сельского поселения. / «Президентский» стан «Магнитки» произвел 10-миллионную тонну проката. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»