На Таганае первоклассник слетел с горы в дерево

Семилетний турист покалечился в южноуральских горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о пострадавшем ребенке поступило из национального парка «Таганай» в минувшую субботу в 21:25.

В приют «Гремучий ключ», где отдыхали туристы из Тольятти, выехали специалисты Златоустовского спасотряда.

По словам матери мальчика, ее семилетний сын скатился на ледянке с горы и на большой скорости врезался в дерево. Основной удар пришелся мальчишке по голове. Пострадавшего вместе с мамой на снегоходе транспортировали до города. Мальчика с подозрением на сотрясение мозга на «скорой» доставили в больницу Златоуста.

Еще одно происшествие произошло 28 января на Киалимском кордоне. Спасателям поступил сигнал об эвакуации 33-летней туристки, покалечившей ногу во время восхождения. Прибывшей на место бригаде женщина рассказала, что сильно ударила правую ступню, в связи с чем не может передвигаться самостоятельно. Женщину доставили в центральную усадьбу, откуда затем направили к врачу.

Челябинск, Юлия Димова

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