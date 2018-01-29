Погиб под музыку: пропавший челябинский студент найден мертвым

В Челябинской области расследуют загадочную смерть студента вуза.

Как уже сообщал «Новый День», 19-летний учащийся Южно-Уральского госуниверситета исчез 20 января. Последний раз второкурсника видели, когда он выходил из студенческого общежития на проспекте Ленина.

Знакомые сообщили, что парень отправился в родной поселок Первомайский Коркинского района. Однако ни в тот, ни в последующие дни студент дома так и не появился.

Родные обратились в полицию. К поискам молодого человека подключились волонтеры.

По данным поискового отряда «Легион-Спас», накануне вечером заявители сообщили, что студент погиб. По данным следователя следственного отдела Коркинского района Романа Смирнова, парня обнаружили висящим в петле на территории садового участка, принадлежащего его семье. Установлено, что в последние секунды жизни парень слушал музыку в наушниках, какую именно, не уточняется.

В настоящий момент по факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что коркинец учился на бюджетной основе на аэрокосмическом факультете, явных конфликтов с родственниками и знакомыми не имел.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.01.18

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