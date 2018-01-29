Сбежала к террористам: Интерпол ищет жительницу Челябинской области

Жительницу Сосновского района подозревают в пособничестве террористам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о розыске 31-летней Фатимы Киреевой появилась на официальном сайте международной полицейской организации. По данным Интерпола, разыскиваемая причастна к деятельности террористической организации. По одной из версий, может быть связана с членами ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Согласно опубликованным данным, разыскиваемая владеет русским и арабским языками. Также известно, что террористка имеет российское гражданство: родилась в поселке Есаульский Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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