В Челябинске будут судить любовника дочери ректора спортивного вуза: все трое погорели на взятках

Уголовное дело челябинских коммерсантов, подкупивших ректора УралГУФК, передано в суд.

Как уже сообщал РИА «Новый День», глава Уральского университета физической культуры Евгений Орехов был задержан в мае 2016 года при получении взятки в 200 тысяч рублей за общее покровительство коммерческим структурам при заключении госконтрактов для нужд вуза. Вместе с ним задержали и коммерсантов, выступавших в качестве посредников сделки.

В ходе дальнейшего расследования коррупционного преступления руководителю университета вменили еще 5 эпизодов получения взяток на общую сумму 2 миллиона рублей и заключили в следственный изолятор. Позднее силовики нагрянули к дочери ректора УралГУФКа, задержав ее в Санкт-Петербурге и предъявив обвинение в посредничестве во взяточничестве. Тогда же выяснилось, что один из взяткодателей долгое время был вхож в семью ректора – с дочерью ученого мужа коммерсанта связывали любовные отношения.

Однако за решеткой семейный подряд пробыл недолго: уже осенью суд отклонил ходатайство о продлении меры пресечения и оставил, как ректора, так и его дочь под домашним арестом. Незадолго до этого под подписку о невыезде отпустили еще двух фигурантов дела: оба бизнесмена признали вину, заключили досудебное соглашение и вышли на свободу.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении коммерсантов передали в суд.

Первое заседание по делу о взятках ректору УралГУФК состоится 31 января. Перед судом предстанет сообщник экс-любовника дочери предполагаемого взяточника. В отношении второго бизнесмена дата судебного заседания пока не назначена.

Когда в суд поступят материалы дела в отношении самого Орехова, а также его дочери, неизвестно. Расследование длится уже более полутора лет, однако информации об утверждении обвинительного заключения из органов прокуратуры и следствия до сих пор не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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