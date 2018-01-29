Челябинский водитель, кидавшийся на пассажиров, оказался нелегалом

Работу челябинского перевозчика, грозившего убить пассажиров, проверит ГИБДД.

Как уже сообщал «Новый День», резонансный случай произошел в минувшее воскресенье в маршрутном такси №24/31. По словам горожан, неадекватный водитель за рулем микроавтобуса орал, ругался матом, напугал детей, оскорблял клиентов за то, что одна из пассажирок не сразу передала за проезд. Когда возмущенные челябинцы пытались забрать деньги и пересесть на другой транспорт, водитель ответил отказом, а после принялся доказывать свою правоту, виня в произошедшем стоявшего поблизости мужчину. «Убивать вас надо. Тогда будете думать», – резюмировал маршрутчик, обращаясь к пассажирам. Инцидент попал на камеру мобильного телефона: автор видеоролика выложила запись в соцсети.

Выяснилось, что на маршруте работает нелегальный перевозчик. Напомним, в разгар конфликта возмущенные пассажиры пытались пожаловаться на водителя по указанным в салоне номерам, однако телефоны оказались выключены. Позже выяснилось, что «Автобусная компания» уже давно числится в «черном списке» городского управления транспорта. Запрет на обслуживание компанией других городских маршрутов установлен Арбитражным судом Челябинской области. Между тем, нелегальный перевозчик продолжает пускать по данной трассе заказные «экскурсионные» маршруты, не имеющие абсолютно никакого отношения к туризму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, по факту разборок водителя маршрутного такси с пассажирами организована проверка в Госавтоинспекции Челябинска, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГИБДД города прокомментировать ситуацию по поводу скандала в маршрутке не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

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