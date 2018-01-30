Южноуральская банда, похитившая дизтопливо на 60 миллионов рублей, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить членов ОПГ за незаконную врезку в нефтепровод.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло в мае 2016 года в Ашинском районе. Девять южноуральцев в возрасте от 25 до 45 лет пытались похитить из магистрального трубопровода 17 тысяч тонн дизельного топлива. К тому моменту, когда охотников за «черным золотом» задержали, банда успела слить 2,5 тысячи тонн нефти.

Причиненный собственнику ущерб оценили в 60 миллионов рублей. Членов группировки обвинили в покушении и краже дизельного топлива. Также установлено, что южноуральцы провернули ряд незаконных финансовых операций с деньгами, вырученными от продажи краденой жидкости.

В ходе расследования на имущество подозреваемых наложен арест, фигурантов поместили под стражу.

В настоящий момент расследование уголовного дела о краже нефтепродуктов завершено.

После утверждения обвинительного заключения материалы переданы на рассмотрение в Ашинский районный суд.

Добавим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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