Утром – деньги, вечером – земля: южноуральскому чиновнику вменили взяток на 1 миллион рублей

Главу поселения в Сосновском районе заподозрили в новых коррупционных эпизодах.

Как уже сообщал «Новый День», руководителя администрации Алишевского сельского поселения задержали накануне утром в рабочем кабинете. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного против чиновника еще в июне 2017 года. Напомним, причиненный муниципалитету ущерб оценили в 140 тысяч рублей.

По данным первого заместителя прокурора Челябинской области Виталия Лопина, 29 января в отношении главы поселения возбуждены дополнительные уголовные дела по факту незаконного предоставления земли. Фигуранту готовят новые обвинения по статье 290 УК РФ – «Получение взятки». По версии следствия, южноуральский чиновник за деньги выделял земельные участки.

Объем денег, полученных в ходе таких сделок, в надзорном ведомстве уточнить затруднились.

«Данных фактов много, общую сумму взяток сказать не могу», – сообщил Виталий Лопин. – Еще неизвестно, сколько новых эпизодов всплывет в этом деле».

Между тем, Следственный комитет сегодня предъявил задержанному обвинения в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления, в 2008 году глава поселения незаконно выдал местным жителям три земельных участка, впоследствии проданных третьим лицам. Общая сумма «вознаграждения», полученного за это чиновником, превысила 1 миллион рублей.

Что касается законности возбуждения дел, то оценка обоснованности уголовного преследования надзорным органом пока не дана. По словам первого зампрокурора области, решение будет принято в ближайшие сутки.

Челябинск, Юлия Димова

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