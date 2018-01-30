Челябинка скончалась в поликлинике

Жительница Челябинска умерла во время похода в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления здравоохранения, трагический случай произошел сегодня днем в поликлинике №8 Тракторозаводского района. Пожилая горожанка в сопровождении сына пришла на плановый прием к врачу, но до кабинета дойти не успела.

Уже в холле на первом этаже пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Сотрудники поликлиники вызвали «скорую», огородили упавшую ширмой и попытались сделать ей искусственное дыхание и массаж сердца.

В горздраве отмечают, что реанимационная бригада доехала до пациентки за 8 минут, однако к этому моменту женщина уже умерла.

О причине смерти челябинки в ведомстве распространяться не стали, сославшись на врачебную тайну, отметив, что она умерла от заболевания, по причине которого и пришла на прием к специалисту.

Челябинск, Юлия Димова

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