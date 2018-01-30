На реконструкцию челябинского цирка потребуется около миллиарда рублей

Челябинский цирк все-таки отремонтируют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского министерства культуры, вопрос реконструкции здания учреждения «Российской государственной цирковой компании» обсуждался на встрече ее руководителя с южноуральской делегацией. В процессе переговоров глава Росгосцирка пообещал вернуться к ремонту челябинской арены.

Напомним, реализовать масштабный проект по сносу гостиницы для артистов цирка и строительству нового здания, прилегающего к цирку, планировали еще в 2014 году, однако средства на реконструкцию из федерального бюджета так и не поступили.

В текущем году планируется актуализировать проект – подкорректировать смету и провести госэкспертизу проекта. Непосредственно ремонт запланирован на 2019 год.

Уже известно, что в перечень работ войдут замена системы отопления, электро- и водоснабжения, обновление зрительного зала и холла, ремонт фасада и благоустройство территории.

Затраты на ремонт челябинского цирка, по предварительной оценке, составят порядка 800-900 миллионов рублей (ранее в смете значилась сумма 600 миллионов рублей).

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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