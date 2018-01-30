Сотрудников прокуратуры Челябинской области сократили ради карьерного роста – слухи о реформе надзорного ведомства прокомментировал главный прокурор Южного Урала Александр Кондратьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер отметил, что в конце 2017 года был объявлен мораторий на прием работников в органы прокуратуры, в частности, Челябинской области.

Запрет продержался две недели и закончился сокращением штатной численности органов прокуратуры и зачислением ряда сотрудников в резерв руководящих сотрудников Генпрокуратуры.

Какие именно должности упразднили и скольких работников сократили ради кадрового резерва, г-н Кондратьев распространяться не стал.

В целом, на вопрос журналиста прокурор отвечал неохотно. Длинные паузы в словах ряд слушателей восприняли как желание главы надзорного ведомства умолчать о причинах и последствиях вводимого моратория.

«Слияние либо разделение федерального надзорного органа с другими государственными структурами не входит в круг моей компетенции», – напоследок заявил прокурор, отказавшись комментировать возможное воссоединение прокуратуры и СК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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