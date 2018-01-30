До выборов президента осталось 48 дней: челябинцы усомнились в авторитете губернатора Дубровского

Жители Челябинска обвиняют в экологических проблемах города областные власти. Точнее – их бездействие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плотная дымка накрыла Челябинск сегодня в первой половине дня. Огромное черное облако горожане наблюдали в районе Челябинского электрометаллургического комбината. На стойкий химический запах и ухудшение самочувствия первыми пожаловались жители северо-запада. Свои обращения по поводу загрязнения воздуха в экологической приемной региона оставили также жители центра и Ленинского района. По данным экологов, только за сегодняшнее утро поступило несколько десятков звонков.

А к вечеру объявили НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, НМУ 1 степени опасности объявлены на территории областного центра с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января. Предупреждение о снижении выбросов на тот же период выдано отдельным предприятиям Челябинской области.

Очередные выбросы стали поводом для жесткой критики областного правительства в соцсетях.

«За этот месяц, получается, уже 18 дней из 31 проходят в режиме «черного неба». 52% времени 1,5 миллиона жителей Большого Челябинска фактически живут в режиме, когда предприятиям (10-15 толстосумов) рекомендуют снизить выбросы в атмосферу. Рекомендуют, рекомендуют... потом кричат с красным лицом про нелюбовь... Потом опять садятся и рекомендуют. Товарищ губернатор! Или любовь у вас зла? Или кто-то не слышит ваших рекомендаций?», – возмущаются горожане.

«Выбросы стоят стеной по всему городу. Местами сильно снижена видимость на дорогах. Из пригородов тоже жалуются на вонь. НМУ нет (этот пост появился до объявления неблагоприятного режима – прим. НД). Шел 4-й год бездействия властей...», – пишут другие челябинцы.

Челябинск, Юлия Димова

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