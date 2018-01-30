Загородный отель залил нечистотами памятник природы Южного Урала

В Челябинской области памятник природы затопило канализационными стоками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередном экологическом бедствии на озере Тургояк рассказали активисты движения «Гражданский патруль».

По данным общественников, происшествие зафиксировано 27 января южнее полуострова Тещин язык, в ста метрах от базы отдыха «Ривьера». В результате коммунальной аварии, произошедшей в одном из отелей на берегу Тургояка, огромная масса фекальных отходов попала в уникальное озеро Южного Урала. Напомним, некогда Тургояк за чистоту и прозрачность воды прозвали младшим братом Байкала. Однако в последние годы общественники все чаще заявляют об удручающем состоянии памятника природы и безразличии к проблеме властей.

Ежегодно в летний сезон озеро страдает от наплыва туристов, прибрежная зона захламляется бытовыми отходами.

При этом власти Миасса элементарно не могут поставить даже на туристическом маршруте урны и информационные таблички, а необходимости разграничения антропогенной нагрузки на памятник природы и говорить не приходится. Дошло до того, что прошлым летом отдыхающим запретили купаться в Тургояке: после водных процедур у взрослых и детей на коже стала появляться мелкая сыпь, схожая с укусами насекомых. У некоторых зуд сопровождался повышением температуры и расстройством кишечника, что ко всему прочему свидетельствует о качестве воды. Однако в Роспотребнадзоре никаких отклонений в показателях воды не нашли, заявив, что сыпь после купания возникла из-за аллергии на сосны.

После очередного слива отходов в озеро Тургояк правозащитники пожаловались на действия владельцев туристического бизнеса в региональное управление Росприроднадзора и челябинскую природоохранную прокуратуру.

По данным пресс-службы минэкологии Челябинской области, на данный момент уже установлен виновник загрязнения озера Тургояк. В ходе проверки установлено, что к сливу нечистот причастен клуб-отель «Золотой пляж», чьи коммуникации (резервная и основная ветки) проходят на месте разлива фекалий.

В настоящий момент специалисты пытаются отыскать место порыва канализационной трубы. За загрязнение водоема коммерческой организации грозит несопоставимый с причиненным ущербом штраф – 300 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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