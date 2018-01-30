В Челябинск съехались лучшие прыгуны России (ФОТО)

В Челябинске стартовал Кубок России-2018 по прыжкам в воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабные состязания с участием более сотни спортсменов из 13 регионов страны начались сегодня в бассейне «Строитель».

В первый день состязаний состоялся финал среди женщин по прыжкам в воду с 10, 7 и 5-метровых вышек.

Следом «золото» разыграли мужчины по дисциплинам – синхронные прыжки и прыжки с 3-метрового трамплина.

Отметим, среди участников всероссийского первенства – чемпионы и призеры олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Челябинскую область на соревнованиях представляют девять спортсменов, в том числе победители прошлого турнира в Смоленске по командным прыжкам в разделе «микс», члены юношеской сборной страны Григорий Иванов и Мария Бруенок.

Итоги всероссийского чемпионата подведут в ближайшую пятницу, 3 февраля. Вход для зрителей и болельщиков на чемпионат России свободный.

Отметим, победители Кубка России-2018 получат путевку на Гран-при в Германии и примут участие в Кубке мира в Китае.

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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