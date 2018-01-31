На Южном Урале четыре школы закрыли на карантин

В Челябинской области растет число заболевших респираторными инфекциями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в период с 22 по 28 января зарегистрировано 23 тысячи 853 новых случая ОРВИ, показатель составил 72,2 на 10 тысяч населения. За неделю заболеваемость простудными инфекциями выросла на 11%, при этом показатель ниже пороговых значений на 2%.

Рост заболеваемости отмечается в 29 муниципальных образованиях Южного Урала. В Челябинске за 4 неделю текущего года зафиксировано 10 тысяч 88 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 4,8% и ниже уровня эпидпорога на 7%.

По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркулируют преимущественно возбудители респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 7 классах 4 школ Челябинской области.

Напомним, еще неделю назад карантин был объявлен в 3 классах двух южноуральских школ и одном общеобразовательном учреждении.

«Уважаемые родители! Если вы или ваш ребенок почувствовали недомогание или появились признаки острого респираторного заболевания, оставайтесь дома, не занимайтесь самолечением и вызовите врача. Не отправляйте больного ребенка в школу. Не подвергайте других детей риску заражения», – призывают южноуральцев эпидемиологи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.01.18

31 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинск съехались лучшие прыгуны России (ФОТО). / Общественников не пустили на «круглый стол» по качеству воздуха на Южном Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»