В челябинском гараже изъяли тысячи литров контрафактной водки

В гаражном кооперативе Челябинска накрыли очередной склад 40-градусного суррогата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, оборот нелегальной алкогольной продукции пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе оперативных мероприятий в одном из гаражных боксов в Металлургическом районе найдено более четырех тысяч бутылок и канистр разного объема с контрафактным спиртным.

Всего изъято свыше 16 тысяч литров алкоголя стоимостью 3 миллиона рублей.

Хозяином суррогата оказался 41-летний челябинец. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Кроме того, полицейские заподозрили бутлегера в использовании чужого товарного знака известного водочного бренда. Причиненный правообладателю ущерб превысил 1 миллион рублей. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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