ММК модернизирует коксохимическое производство

В цехе улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства ПАО «ММК» запущена в работу новая установка по переработке нафталиновой фракции методом высокоэффективной ректификации. Это позволит увеличить выпуск товарного нафталина в два раза, а также существенно снизит экологическую нагрузку.

Если раньше выход товарного нафталина составлял около 7,5 тысяч тонн в год, то благодаря новой компактной установке и новой технологии объемы продукции увеличатся до 15 тысяч тонн в год. ММК сможет производить полный ассортимент товарного нафталина как в жидком, так и в твердом виде с концентрацией не менее 97,5%. При этом выбросы в атмосферу будут полностью исключены.

Исследования и разработка исходных данных для новой технологии переработки нафталиновой фракции начались в цехе улавливания и переработки химических продуктов в 2012 году. По итогам тендера, проведенного в ноябре 2015 года, был заключен контракт с ООО «Завком-инжиниринг».

В составе введенного в эксплуатацию объекта – склад жидкого сырья и готовой продукции, узел обесфеноливания, обеспечивающий повышение качества нафталина за счет удаления из нафталиновой фракции примеси; технологическая установка вакуумной ректификации, состоящая из двух последовательно соединенных насадочных колонн; узел чешуирования и фасовки технического нафталина, позволяющий получать нафталин в твердом агрегатном состоянии и вести фасовку готовой продукции в мешки массой до 40 кг, или биг-беги; а также склад для хранения чешуированного нафталина вместимостью не менее 400 тонн, который позволяет вести отгрузку готовой продукции механическим способом – погрузчиком. Установка ректификации нафталина снабжена коллекторной системой эвакуации паровоздушных выбросов в газопровод прямого коксового газа, современной автоматизированной системой контроля и управления процессом, которая поддерживает оптимальные технологические параметры. Это позволит улучшить качество продукции и обеспечить расширение рынков сбыта.

Действующая установка получения нафталина будет остановлена, что позволит дополнительно снизить уровень загрязнения воздуха.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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