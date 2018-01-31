По факту ранения южноуральского срочника в Амурской области возбудили уголовное дело

В Амурской области расследуют обстоятельства ЧП с военнослужащим из Челябинской области.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел утром 26 января в воинской части 98671, дислоцированной в Белогорске.
18-летний рядовой автомобильной роты, призванный из Челябинска, был обнаружен в бессознательном состоянии на чердаке одного из зданий.
Известно, что молодой человек должен был заступить в суточный наряд, однако отпросился в туалет, куда ушел с оружием, и больше не вернулся. С огнестрельным пулевым ранением головы южноуральца доставили в военный госпиталь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.
По факту случившегося военный следственный отдел СК России по Белогорскому гарнизону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ – «Покушение на доведение до самоубийства».
В ходе проверки установлено, что 26 января в воинской части проводилась учебная тренировка по противодействию терроризму.
В ходе запланированных мероприятий личному составу выдали штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Ящик с патронами поручили охранять военнослужащему из Челябинской области.
Позднее, когда раненого срочника госпитализировали, выяснилось, что на ящике сорвана печать, а внутри не достает четырех патронов.
Причем три гильзы найдены на месте происшествия, еще один патрон – в магазине автомата потерпевшего.
«В связи с обнаружением записки в одежде пострадавшего изъята документация, содержащая образцы его почерка. Планируется назначение почерковедческой экспертизы, – говорится в сообщении главного военного следственного управления СК России. – Об обстоятельствах произошедшего допрошены командование и личный состав воинской части».
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 31.01.18
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