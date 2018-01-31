Челябинские чиновники в морозы оставили детсадовцев без тепла

В Челябинске заведующую детсада наказали за холод в группах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по поручению областного прокурора проведена проверка информации о несоблюдении температурного режима в дошкольном учреждении №386 Курчатовского района.

Жалобы родителей на холод подтвердились: в момент проверки температура в помещениях групп дошкольного учреждения не соответствовала установленным нормативам, в связи с чем руководителю учебного заведения выдано представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам его рассмотрения температура в группах достигла нужной отметки.

Тем не менее, в отношении заведующей детсадом возбудили административное дело за нарушения условий безопасного пребывания детей в учреждении. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

При выяснении причин ЧП в детсаду Челябинска вскрылись новые подробности. Выяснилось, что отопительная система детского сада нуждается в срочном ремонте, однако комитет по делам образования Челябинска, являясь учредителем образовательной организации, не профинансировал данный вид работ, в итоге воспитанники остались без тепла.

В связи с бездействием властей руководителю комитета внесено прокурорское представление с требованием устранить допущенные нарушения. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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