Челябинский магазин торговал сгнившими полуфабрикатами

Предприимчивый коммерсант заплатит за продажу просроченных продуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, нарушения требований законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, вскрылись в ходе проверки торговой точки, расположенной в многоквартирном доме Тракторозаводского района. Инспекторы проверили холодильные витрины магазина на улице Марченко, обнаружив в них просроченные полуфабрикаты трех производителей. Примечательно, что срок годности продуктов питания истек еще в августе-сентябре прошлого года, однако это не помешало владельцу магазина продавать неликвидный товар.

В ходе дальнейшей проверки также выяснилось, что в июне 2017 года по решению арбитражного суда индивидуальный предприниматель уже был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 УК РФ – «Нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к пищевой продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».

Прокуратура района потребовала привлечь коммерсанта к административной ответственности за повторное нарушение закона. Арбитражный суд Челябинской области признал ответчика виновным, оштрафовав его на 40 тысяч рублей.

Еще один факт продажи просроченных товаров зафиксирован в одном из магазинов Пласта. В полицию поступило сообщение о том, что местный предприниматель поставил на поток продажу пива с истекшим сроком годности.

По итогам прокурорской проверки владельца торгового объекта обвинили в нарушении требований технических регламентов. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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