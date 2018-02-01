Троица южноуральцев, обокравшая операторов связи, предстанет перед судом

В Челябинской области передано в суд дело о краже имущества мобильных операторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение в отношении трех местных жителей по факту кражи с незаконным проникновением, совершенной организованной группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что члены ОПГ с октября по декабрь 2016 года похищали аккумуляторные батареи из помещений базовых станций операторов сотовой связи, расположенных в Еманжелинском, Еткульском и Сосновском районах. Лидером банды стал безработный южноуралец. Вместе с сожительницей и приятелем мужчина приезжал на станцию, похищал оборудование, используемое как дополнительный источник питания, и сбывал его в пункты приема металлолома. После очередной такой вылазки банду задержали.

В ходе следствия установлена причастность подозреваемых к 30 эпизодам кражи. Потерпевшими по делу признаны 7 компаний-операторов, общая сумма причиненного ущерба превысила 2,5 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы переданы в Еткульский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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