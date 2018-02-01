В Миассе лесоруба раздавило сосной

В Миассе бригадир погиб во время рубки леса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне днем в окрестностях поселка Новотагилка.

Бригада рабочих по заказу коммерческой фирмы валила лес на делянке Миасского участкового лесничества. В процессе заготовки лесоматериала одна из сосен рухнула на землю, придавив стоящего под деревом бригадира. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту гибели местного жителя проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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