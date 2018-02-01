На ММК исключили необходимость привлечения экскаваторов для подачи сырья на аглофабрику

На участке № 2 цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного производства ПАО «ММК» состоялся запуск в работу нового вагоноопрокидывателя № 5.

Прямая подача сырья конвейерным транспортом с данного агрегата на аглофабрику № 5, которая в настоящий момент находится на стадии сооружения, позволит исключить из производственного цикла операции по погрузке экскаватором в железнодорожный транспорт, перевозке и разгрузке – и тем самым значительно повысить объемы принимаемого материала.

Производительность нового вагоноопрокидывателя составляет 20 вагонов в час. Производительность агломашин строящейся аглофабрики – 16,5 тыс. тонн агломерата в сутки, для чего требуется 17 тыс. тонн шихты. Поступление большей части этого объема (11,6 тыс. тонн) будет обеспечивать вагоноопрокидыватель № 5. Таким образом, горняки получат дополнительные разгрузочные мощности, а также возможность маневрировать при обеспечении производства сырьем. Планируется, что пока аглофабрика не сдана в эксплуатацию, агрегат будет работать только на отделение № 2 цеха подготовки аглошихты.

Новый комплекс отвечает всем современным требованиям: высокий уровень автоматизации, системы видеонаблюдения; предусмотрена установка системы пылеподавления с мелкодисперсным распылением, а также системы аспирации. Поставщик оборудования для вагоноопрокидывателя – ОАО «МК Ормето ЮУМЗ» (Орск). В комплекс входит поточно-транспортная линия, состоящая из двух питателей и двух конвейеров. Поставщик конвейеров – компания Sinosteel (КНР). Генеральный подрядчик – ООО «Стройкомплекс».

Челябинск, Виктор Елисеев

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