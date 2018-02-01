Челябинцу, пугавшему детей гениталиями, светит пожизненное

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении эксгибициониста, совратившего более десятка детей.

Как уже сообщал «Новый День» 53-летнему горожанину вменяют 3 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Все нападения на детей зарегистрированы в 2017 году на территории Тракторозаводского района.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, первое преступление произошло 29 января около полудня на улице Котина: незнакомец продемонстрировал половые органы играющим во дворе школьникам. Еще один эпизод с участием того же эксгибициониста произошел 18 мая на улице Чоппа.

Следующая вылазка извращенца была зафиксирована 9 сентября: мужчина напугал гениталиями детей на улице Кудрявцева. Еще через неделю насильника задержали.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за надругательство над ребенком.

Педофила поместили под стражу. На допросе мужчина во всем сознался. Потерпевшими по новому уголовному делу признаны 13 несовершеннолетних.

«Согласно заключению комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы обвиняемый страдает смешанным расстройством сексуального предпочтения в виде эксгибиционизма, гетеросексуальной педофилии, вместе с тем, мог в момент инкриминируемого ему деяния осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий и руководить ими, – пояснили в надзорном ведомстве.

В связи с рецидивом преступления против половой неприкосновенности детей челябинцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.02.18

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