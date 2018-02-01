Второй месяц смога: в Челябинске продлен режим НМУ

В Челябинске продлили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦГМС, предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, будет действовать на территории областного центра до 19 часов 2 февраля. Особое предписание о снижении объемов выбросов выдано отдельным промышленным предприятиям Южного Урала.

Напомним, очередные НМУ 1 степени опасности были объявлены в Челябинске вечером 30 января, однако плотная дымка накрыла город с самого утра. Жители всех без исключения районов города чувствовали в воздухе химический запах, жаловались на плохую видимость и проблемы со здоровьем.

Не исключено, что в ядовитом тумане челябинцам предстоит провести все выходные: на практике, если режим «черного неба» действует в последний рабочий день, то автоматически продлевается до вечера воскресенья либо понедельника.

Тем более, что три ближайших дня в Челябинске ожидаются ветра южного направления.

Челябинск, Юлия Димова

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