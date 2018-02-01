Уральский бизнес получит от связистов бонусы

Уральским предпринимателям раздадут бонусы.

В России снижается доля тех, кто хотел бы открыть свое дело. По последним данным ВЦИОМ, только каждый пятый (22%) задумывается об этом, в то время как еще 10 лет назад о бизнесе мечтал каждый третий житель страны (32%). В поддержку малого и среднего предпринимательства связисты запустили спецпредложение на цифровые услуги, способствующие росту продаж и клиентов. Подобное решение впервые представлено на российском рынке.

«Мы предлагаем бизнесу новые каналы привлечения клиентов и новые способы управления продажами. C помощью нашей «умной» sms-рассылки «МегаФон.Таргет» в преддверии 23 февраля или 8 марта магазины смогут разослать сообщения покупателям, выбрав аудиторию по полу, возрасту или уровню дохода. Указанный в sms номер формата «8-800» обеспечит клиентам бесплатный звонок, а Виртуальная АТС перенаправит вызов свободному менеджеру, не оставив пропущенным ни одно обращение», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

В рамках акции «МегаФон» объединил сервис для «умной» рассылки смс-рекламы – «МегаФон.Таргет», горячий номер 8-800 и Виртуальную АТС – при подключении сразу нескольких услуг предприниматель получит два дополнительных бонуса. Первый – бесплатная интеграция с CRM-системой: при входящем звонке менеджеру будет доступна история обращений клиента, его предпочтения.

Второй бонус – бесплатная аналитика. Сортировка звонков и статистика по ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах, найти новые идеи для развития бизнеса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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