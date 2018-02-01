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Четверг, 1 февраля 2018, 17:45 мск

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Moody's повысило кредитный рейтинг ММК до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг эмитента ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» до уровня Ваа3 с уровня Ba1 с «позитивным» прогнозом.

Директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин отметил: «В компании удовлетворены повышением рейтинга эмитента. Этот факт свидетельствует о том, что ММК правильно сформулировал для себя приоритетные направления стратегического развития и разработал действенные инструменты для реализации своей стратегии. На сегодняшний день приоритетами для нас являются фокусировка на ключевых рынках, эффективность, регулярный возврат доходности акционерам и инвестиционная привлекательность».

Ранее, 25 января 2018 года, агентство изменило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу и рейтингу приоритетного необеспеченного долга России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив их на уровне Ва1. Улучшение прогноза обосновывается следующими факторами:

  • Растущее число свидетельств институциональной прочности. Макроэкономическая база России хорошо справилась с шоком, вызванным падением цен на нефть, а также с воздействием санкций; были проведены корректировки фискальной политики правительства;
  • Вместе с этим всё больше данных свидетельствует об экономической и фискальной устойчивости, снижающей уязвимость России к дальнейшим внешним потрясениям от геополитической напряженности или от возобновления падения нефтяных котировок.

Одновременно Moody's повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до Baa3/P-3 с Ba1/NP. Это отражает снижение обеспокоенности в том, что правительство может ввести контроль над движением капитала или иным образом нормировать запасы иностранной валюты.

Moody's также повысило потолок странового рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до Ваа2 с Baa3. Потолок странового рейтинга в целом отражает наиболее высокий уровень рейтинга, который любой эмитент, зарегистрированный в данной стране, может получить для финансовых инструментов определенного типа в той или иной валюте.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.02.18

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