В Челябинске водители иномарок игнорируют людей на пешеходных переходах

В Челябинске водитель легковушки покалечил старушку на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около полудня на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Момент столкновения попал в объективы установленных на перекрестке камер.

87-летняя горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако на половине пути для пешеходов загорелся «красный».

На записи видно, как старушка, не желая оставаться посреди оживленной магистрали, продолжает переходить улицу, в этот момент мимо нее на огромной скорости пролетает темная иномарка, а через секунду челябинку сбивает серая «Тойота», ехавшая в соседнем ряду.

В результате происшествия старушку с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами правого плеча и костей таза доставили в больницу.

Прибывшим на место сотрудникам ДПС виновник аварии заявил, что пенсионерка нарушила правила, переходя дорогу на «красный». О том, что горожанка ступила на проезжую часть, когда еще горел «зеленый», автомобилист, вероятно, решил умолчать.

По данным очевидцев, за секунды до столкновения 62-летний мужчина за рулем иномарки разговаривал по телефону, а старушка переходила остаток пути, не оборачиваясь в сторону автомобилистов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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