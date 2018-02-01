В Челябинске ребенка выгнали из трамвая на мороз

В Челябинске забывчивого четвероклассника высадили из общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на проспекте Победы.

По словам матери мальчика, ее сын возвращался от бабушки и сел в трамвай на остановке «Больница скорой помощи». Уже в вагоне четвероклассник сообразил, что оставил транспортную карту в квартире, при этом наличных денег у него с собой не оказалось, сообщает «31 канал».

Юный пассажир сообщил о проблеме кондуктору, но та не собиралась прощать ему безбилетный проезд. В итоге ребенку пришлось выйти из трамвая на остановке «улица Ворошилова».

Отметим, вечером 31 января в Челябинске стояла довольно морозная погода – 17 градусов, но при влажности воздуха 72% ощущалось как -25.

Ребенок, оказавшись на улице, позвонил домой, и за ним приехали родители. А потом пожаловались на действия кондуктора в ЧелябГЭТ.

Напомним, с наступлением морозов руководство городского управления транспорта настоятельно просило муниципальных и частных перевозчиков не выгонять детей, пенсионеров и беременных на мороз из-за нехватки денег на проезд. Вероятно, транспортники так и не провели инструктажи с водителями и кондукторами, попросту проигнорировав особые указания чиновника.

Челябинск, Юлия Димова

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