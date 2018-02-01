На Южном Урале оперативник угрозыска получил срок, укрывая вымогателя

В Челябинской области сотрудника угрозыска осудили за злоупотребление полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ашинского городского суда, рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного районного отдела МВД.

Следствием и судом установлено, что июле-августе 2016 года оперативник угрозыска проводил проверку по заявлению местного жителя, ставшего жертвой вымогательства с применением насилия.

По итогам мероприятий силовик вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вскоре выяснилось, что полицейский нарушил охраняемые законом интересы общества и государства из личной заинтересованности.

«Она выразилась в нежелании работать, исполнять должностные обязанности по принятию законного решению, сбору и закреплению доказательств, желая приукрасить действительное положение вещей, искусственно уменьшить количество преступлений, совершенных в Ашинском районе», – пояснила консультант суда Екатерина Хардина.

Полицейскому предъявили обвинение в части 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями», а заодно уволили из органов внутренних дел.

Суд признал уже бывшего сотрудника МВД виновным в использовании положения вопреки интересам службы и приговорил оперативника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Челябинск, Юлия Димова

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