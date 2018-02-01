Жительница Челябинской области требует от врачей 1,5 миллиона за кусок марли в животе

Жительница Сатки пытается взыскать компенсацию за халатность врачей во время операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел в конце 2015 года, когда 39-летняя женщина попала в хирургическое отделение горбольницы №1 Челябинска.

Врачи провели пациентке операцию по удалению матки и яичника. Спустя несколько недель, когда пациентку уже выписали, она пожаловалась на боли внизу живота.

Обследование УЗИ показало объемное образование в брюшной полости, но повторно оперировать пациентку врачи не торопились. Женщине назначили медикаментозное лечение, однако ее состояние с каждым днем все ухудшалось.

После очередного медосмотра врачи сообщили о необходимости хирургического вмешательства. Когда раздувшийся живот вскрыли, внутри пациентки обнаружили марлевый кусок, обвитый гноем, сообщает интернет-портал «В Сатке.ру».

На сегодняшний день женщина пережила уже три операции, однако до сих пор не восстановилась. Пострадавшая наняла юристов и направила претензию в адрес руководства медучреждения. В документе пациентка просит больницу в досудебном порядке выплатить ей 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Если больница в установленный срок не ответит на ее требования, врачей ждет судебное разбирательство, при этом заявительница обещает, что указанная сумма компенсации увеличится ровно в половину.

Челябинск, Юлия Димова

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