В Челябинске при столкновении легковушек погибли четыре человека

В Челябинске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, крупная авария произошла сегодня около 7:45 на Бродокалмакском тракте в районе дома 1/15. Водитель Mitsubishi Lancer на заснеженной дороге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем той же марки.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека. Количество пострадавших на данный момент устанавливается. По данным челябинских автомобилистов, из-за аварии на выезде из Челябинска в сторону Кургана образовалась огромная пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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