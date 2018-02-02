Челябинец из мести пытался сжечь продуктовый киоск

Жителя Челябинска задержали при попытке сжечь овощной киоск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел рано утром 31 января.

Хозяин овощного киоска, расположенного на улице Гагарина, увидел из окна дома подозрительного мужчину. На его глазах незнакомец облил продуктовую лавку жидкостью из пластиковой бутылки. Прибывшие на место правоохранители задержали 20-летнего парня. Силовикам местный житель признался, что хотел поджечь киоск в отместку продавцу, с которым ранее у него произошел конфликт.

В ходе следственно-оперативных мероприятий возле овощного ларька обнаружена бутылка с бензином и несколько подожженных спичек.

За покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества на пиромана завели уголовное дело. Материалы дела передали в отдел полиции Ленинского района. В пресс-службе УМВД Челябинска уточнить мотивы поджога киоска оперативно не смогли, пообещав ответить письменный запрос на получение необходимой информации «в установленные законом сроки».

Отметим, санкция части 2 статьи 167 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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