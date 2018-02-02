На Южном Урале огласили приговор извращенцу, заживо сжегшему больного подростка

Жителя Челябинской области осудили за надругательство и убийство подростка.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло в апреле 2017 года в Карабаше. 27-летний местный житель встретил на улице незнакомого 14-летнего мальчика, страдающего психическим заболеванием. Под предлогом распития спиртного мужчина пригласил ребенка в свой дом и там над ним надругался.

Затем хозяин жилища несколько раз ударил подростка тупым предметом по голове, от чего тот потерял сознание. Решив, что тот мертв, педофил перенес мальчишку в соседний заброшенный дом, там завалил кучей строительного мусора и поджег. От полученных травм южноуралец скончался.

Через несколько часов обгоревший труп обнаружили на пепелище сотрудники МЧС, выезжавшие на тушение пожара.

В ходе следственных действий был задержан подозреваемый в тяжких преступлениях. Мужчине предъявили обвинения в убийстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По итогам экспертизы южноуралец признан вменяемым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в судебном заседании подсудимый вину не признал ни по одному из преступлений: отрицал свою причастность к убийству, а по обвинению в надругательстве от дачи показаний отказался.

В ходе прений сторон прокурор запросил для убийцы подростка 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

«В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие у него судимостей, положительные характеристики, частичное признание вины в убийстве в ходе расследования и активное способствование раскрытию преступлений, – пояснили в облсуде. – Отягчающим обстоятельством стало совершение преступлений в алкогольном опьянении».

Южноуральцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1,5 года исполняется после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей убитого компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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