Эксперты рассказали о влиянии выброса рутения на здоровье уральцев

Выброс радиации в Челябинской области не повлиял на здоровье населения. К такому выводу пришли члены Международной независимой научной комиссии по изучению проблемы рутения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, результаты измерений и анализа распространения Ru-106 в России и Европе в сентябре – октябре 2017 года экспертная группа ученых представила в ходе совещания комиссии, прошедшего 31 января.

Специалисты в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного переноса озвучили некоторые данные и сделали ряд выводов.

Так, на основе полученных измерений суммарная активность рутения, обнаруженная в воздухе европейских стран, а также в России, в том числе, на территории Челябинской области, составляет ~ 100 ТБк. Данный показатель, по мнению экспертов, исключает какие либо последствия выброса изотопа для здоровья населения.

В ряде стран были также проведены замеры Ru-103 (еще одного изотопа рутения, образующегося при радиоактивном распаде урана в ядерных реакторах в количестве 3% от продуктов распада» – РИА «НД»).

Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива, полагают члены комиссии.

Модельные расчеты, выполненные в разных странах, согласуются друг с другом, однако «из-за больших неопределенностей в настоящее время нет возможности сделать вывод о месте локализации рутениевого источника», поясняют эксперты.

В то же время гипотезу о «медицинском» происхождении рутения-106 (как медицинского терапевтического источника) члены международной комиссии исключают.

Для дальнейшего изучения источника выброса радиоактивного изотопа ученые договорились собрать и проверить все имеющиеся данные, сформировать единую информационную базу, оценить качество полученных сведений.

«Необходимо запросить Росгидромет о предоставлении данных по местным метеорологическим условиям и дополнительных данных по измерениям проб выпадений, – говорится в официальном сообщении. – Провести дополнительные измерения в точках, находящихся выше (по отношению к направлению ветра) тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области».

Также комиссия считает полезным получить измерения рутения из Румынии «ввиду обнаруженных там наибольших значений активности изотопа». Кроме того, по мнению экспертов, должны быть приняты во внимание данные о том, что в конце сентября в Челябинской области наблюдался специфический атмосферный феномен нисходящей циркуляции воздушного потока.

О полученных результатах и выводах члены комиссии обещали дополнительно информировать общественность. Следующее заседание назначено на 11 апреля 2018 года в Москве.

Челябинск, Юлия Димова

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