На Южном Урале коммунальщики затопили частный сектор фекальными массами

Прокуратура заставила главу Кизильского района привести в порядок систему водоотведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, в магнитогорскую природоохранную прокуратуру обратились с коллективной жалобой жители села Кизильское. Заявители указали, что из-за ненадлежащей работы коммунальных служб вблизи дома №42/1 образовалась огромная зловонная лужа.

В связи с этим проведена проверка законодательства об обращении с отходами и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности ООО ЖКХ «Кизильское». Установлено, что предприятие оказывает потребителям услуги водоснабжения, сбора и вывоза жидких коммунальных отходов.

При этом коммунальщики не выкачивают скопившиеся отходы из выгребной ямы, расположенной в центре села. В результате нечистоты попадают прямо на проезжую часть и скапливаются возле жилого дома.

По итогам проверки директору ЖКХ «Кизильское» внесено представление, также за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в отношении коммунальщика возбуждено административное дело. Отметим, санкция статьи предусматривает для должностных лиц наказание в виде штрафа от 500 рублей до 1 тысячи.

Представление с требованием устранить допущенные нарушения и организовать надлежащее водоотведение направлено и в адрес главы районной администрации.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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