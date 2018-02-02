Малоснежная зима на Урале лишила «хлеба» людей и зверей

Озимые культуры на полях уральского региона оказались под угрозой из-за сильных холодов и отсутствия снега. По той же причине в южноуральских лесах голодают звери и птицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои опасения по поводу состояния сельскохозяйственных угодий в некоторых районах Курганской, Челябинской и Свердловской областей выразили специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно отчету за прошедший месяц, в третьей декаде января в указанных регионах наблюдался аномально холодный период: среднесуточные температуры достигали 23 – 32 градусов ниже нуля, что ниже установленной нормы на 7 – 14 градусов. Количество выпавших осадков, в частности, на Южном Урале не превышало 30%, а где доходило всего до 5%.

Последние дни января также не восполнили утраченные запасы снега. Не обещает быть щедрым на осадки и начало февраля.

Отметим, низкий снежный покров способен уничтожить урожай даже в более ли менее теплую зиму. А в морозную погоду высота снега в несколько сантиметров вообще не способна обеспечить зерновым какую-либо защиту.

Не лучше обстоят дела и с уральской флорой и фауной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка Таганай, на сегодняшний день наибольшая высота сугробов в пределах особо охраняемой природной территории составляет всего 40 сантиметров. При этом зимняя таганайская «перина» очень плотная из-за длительного отсутствия осадков, продолжительных морозов и ветров. По данным сотрудников научного отдела, когда нет свежевыпавшего снега, в структуре которого имеется множество воздушных пор, лисицам становится трудно мышковать, животные обречены на длительные скитания в поисках пищи.

Без глубоких сугробов страдают и любители зарываться в снег – зайцы, рябчики и куропатки. Их прикопы и нырки слишком поверхностны, а значит, небезопасны.

Отметим, тенденция к уменьшению количества выпавшего на Таганае снега прослеживается последние несколько лет и, по мнению специалистов, напрямую связана с сокращением объемов поверхностного паводкового стока в водоемы. Это, в свою очередь, приводит к изменению уреза воды, что влечёт за собой перестройку в структуре околоводного биоценоза. Влаголюбивые растения и животные вынуждены либо приспосабливаться к новым, более «сухопутным» условиям, либо покидать привычные места обитания в поисках более комфортных.

Челябинск, Юлия Димова

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