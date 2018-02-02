В больнице Миасса скончался семилетний мальчик

В Миассе проводится проверка по факту гибели ребенка в медучреждении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юный пациент поступил в инфекционное отделение городской больницы №4 в начале недели. При этом симптомы заболевания не были схожи с пресловутыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным главного онколога и координатора по оказанию медицинской помощи на территории Миасса Дениса Маханькова, на которого ссылается U74,ребенку провели небольшую операцию, затем назначили медикаментозное лечение, после чего некоторое время наблюдалась положительная динамика. Однако вскоре состояние мальчика резко ухудшилось, врачи провели реанимационные действия, но спасти пациента не удалось.

По словам специалиста, в настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза. В больнице, где скончался ребенок, в ближайшее время проверят качество оказанной первокласснику медицинской помощи.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области комментировать произошедшее категорически отказались, сославшись на особые указания Следственного комитета и врачебную тайну.

В следственном отделе Миасса РИА «Новый День» и вовсе заявили, что не располагают информацией о гибели несовершеннолетнего. По словам руководителя отдела СК Анатолия Селиверстова, материалы проверки по факту гибели мальчика к ним не поступали. Не значится данный случай и в сводке за последние двое суток в отделе полиции Миасса.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.02.18

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