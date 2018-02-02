Южноуральский чиновник за многомиллионные аферы с жильем отделался условным сроком

Каслинский городской суд вынес приговор юристу администрации, разбазарившему муниципальное жилье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник Магнитского городского поселения, обвиняемый в пособничестве в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, и в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В суде установлено, что юрист администрации участвовал в афере по выделению сыну главы Магнитского поселения квартиры в рамках программы переселения граждан из аварийного жилфонда в городах и районах Челябинской области в 2013 – 2017 годах.

Кроме того, в 2015 году по указанию главы администрации ведущий специалист собрал необходимые документы для передачи муниципального жилья в собственность третьих лиц. При этом все участники сделки достоверно знали, что указанная квартира предназначалась собственнику ветхого жилья, коим получатель имущества не являлся. Затем юрист составил на нового собственника фиктивный договор социального найма, помог ему приватизировать квартиру и благополучно ее продал, причинив бюджету ущерб в 740 тысяч рублей.

В том же году по распоряжению главы поселения муниципальный служащий составил документы о передаче главврачу городской больницы, по совместительству депутату поселения, трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,6 миллиона рублей. Это жилье, как и предыдущее, впоследствии приватизировали.

В конце 2015 года юрист администрации с уже осужденным экс-заместителем главы Магнитского поселения, сотрудником городской полиции и его родственником по той же схеме завладели еще одной муниципальной квартирой стоимостью 1,7 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия чиновник добровольно возместил причиненный муниципалитету ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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