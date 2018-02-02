«Если рот откроют, грозятся уволить»: в челябинских детсадах сторожей заставляют выполнять чужую работу

Жители Челябинска обвинили руководителей детских садов в эксплуатации сотрудников службы охраны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал в городской системе образования может разразиться из-за жалоб горожан в соцсетях.

Сегодня утром анонимный пользователь Интернета опубликовал рассказ о специфике работы сторожей в двух дошкольных учреждениях Металлургического района.

По словам автора сообщения, в одном из детсадов охранников, в основном, женщин пенсионного возраста, на рабочем месте заставляют с вечера чистить рыбу и овощи для приготовления обеда на следующий день. В другом муниципальном учреждении, по заверениям анонима, сторожа и вовсе моют полы, чистят унитазы и также помогают на кухне.

«Кухонных нет! Уборщиц-коридорных нет! По выходным работают сутками. Бухгалтер в табеле проставляет пятидневку по 8 часов. Ведётся двойная бухгалтерия. Все умники, кто не верит и утверждает, что кухня закрыта, могут вечером пройти мимо и обратить внимание на горящий там свет. Окна большие, всё видно. Проверки проходят, ничего не меняется», – возмущается интернет-пользователь, добавляя, что журнал, в котором сторожа отчитываются о проделанной работе, при комиссиях попросту прячут.

Уволиться и найти другую работу охранником в детсаду знакомая автора сообщения не может из-за отсутствия вакансий, при этом сообщить о беспределе в надзорные органы эксплуатируемые работники бояться «из-за угроз заведующих уволить их, если только откроют рты».

В городском комитете по делам образования получить комментарий по поводу ситуации в детских садах не удалось: пресс-секретаря не оказалось на месте. В министерстве образования и науки Челябинской области сначала пообещали уточнить, о каком беспределе идет речь, однако затем заявили, что ведомство отвечает лишь за образовательный процесс в дошкольных учреждениях, при этом надзор за работой охранников в их компетенцию не входит. Пресс-секретарь регионального минобра предложила дождаться сотрудника комитета по делам образования либо узнать о должностных обязанностях службы охраны непосредственно в самих детсадах.

Заведующая одним из дошкольных учреждений района в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» наотрез отказалась обсуждать жалобу горожан: «Без комментариев. В Интернете кроме мата ничего не пишут, а вы это читаете».

Челябинск, Юлия Димова

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