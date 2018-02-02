Обманутые дольщики банкротят «Речелстрой»

В строительной компании «Речелстрой» введена процедура наблюдения. Соответствующая информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временным управляющим ООО «Речелстрой» назначен член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Антон Свистунов.

В марте 2017 года иск к компании «Речелстрой» подала жительница Челябинска, не получившая однокомнатную квартиру стоимостью 1,4 миллиона рублей в микрорайоне «Чурилово Lake City».

Позднее аналогичные требования к застройщику предъявили другие дольщики, а также пять юридических лиц. В течение 30 дней после публикации постановления суда все кредиторы должны быть включены в реестр требований.

Предполагается, что начальная стадия банкротства позволит вести контроль финансов и исключит возможность вывода активов строительной компании.

Напомним, проблемы с достройкой микрорайона «Чурилово» один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек и вовсе отложили на неопределенный срок. На сегодняшний день число обманутых дольщиков превышает 1,5 тысячи человек. В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководителей строительной компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя», депутату Челябинской городской Думы Андрею Пязоку. На данный момент парламентарий находится в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», в первом квартале текущего года власти Челябинской области (строительство домов продолжает компания «Западный луч») обещали сдать 4 проблемных дома, однако на сегодняшний день готов лишь один. Неделю назад дольщики, уставшие ждать достройки выкупленных квартир, сообщили о намерении начать голодовку.

Челябинск, Юлия Димова

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