Весна близко: синоптики обещают теплый февраль

Синоптики обещают южноуральцам теплый февраль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погода, установившаяся в регионе в выходные, должна продержаться всю наступающую неделю. Немного похолодает только в воскресенье, 11 февраля. А наступивший вслед за этим понедельник обещает стать самым холодным днем месяца: например, в Челябинске дневная температура может опуститься до минус 15. Но уже во вторник, 13 февраля, начнется потепление и 14 -16 февраля прогнозируются нулевые, а то и положительные показания термометров днем. Во второй половине месяца дневные температуры будут колебаться от 0 до минус 5.

Напомним, что сбываемость месячного прогноза синоптики оценивают максимум в 60%.

Челябинск, Павел Зварзин

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