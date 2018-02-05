С испытательным сроком: несостоявшегося мэра Копейска взяли на работу в правительство

Губернатор Борис Дубровский назначил нового замминистра общественной безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с сегодняшнего дня руководящую должность в силовом министерстве занимает Валерий Устинов. Чиновник принят на работу в областную администрацию с испытательным сроком один месяц.

Новоиспеченный замминистра общественной безопасности ранее «прославился» скоропалительной отставкой с поста мэра Копейска. В декабре 2016 года, не проработав в этой должности и трех недель, Валерий Устинов заявил об уходе, сославшись на проблемы со здоровьем.

Как уже сообщал «Новый День», бывший замначальника Уральского регионального центра МЧС по противопожарной службе считался альтернативным кандидатом на кресло мэра. Креатурой губернатора оставался вице-мэр Владимир Бисеров, на тот момент исполнявший обязанности главы. После повторного конкурса по отбору кандидатов новым мэром стал бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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