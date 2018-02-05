Срыв эксперимента: озвучена новая версия выброса рутения в России

Радиоактивный изотоп рутения-106 попал в атмосферу из-за неудачного эксперимента на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области. К такому выводу пришли журналисты французской газеты Le Figaro, расследуя причины мощного выброса в России и ряде европейских стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , и ностранные журналисты полагают, что появление Ru-106 связано с переработкой на предприятии «Росатома» ядерного топлива в рамках контракта по производству источника радиации для франко-итальянского детектора частиц Borexino, сообщает РБК. Речь идет о тендере на €5 млн, который разместил французский Комиссариат по атомной энергии (CEA) и итальянский Национальный институт ядерной физики (INFN).

По данным сотрудника Института исследований фундаментальных законов Вселенной CEA Тьерри Лассерра, «Маяк» оказался единственным в мире предприятием, способным изготовить «очень компактный источник с содержанием около 20 граммов церия-144». Отметим, чтобы его получить, необходимо переработать несколько тонн ядерного топлива младше 5 лет (с «возрастом» сырье становится менее радиоактивным и только в этом случае подлежит переработке во Франции).

Согласно договоренности, полученный на «Маяке» источник радиации должен был быть доставлен в Гран-Сасо весной 2018 года, а после 18 месяцев использования – возвращен в Россию для окончательного захоронения, рассказал Le Figaro профессор Марко Паллавичини из Итальянского института ядерной физики INFN.

Собеседник издания добавил, что в декабре 2017 года, уже после того, как в Европе был зафиксирован выброс рутения-106, химкомбинат сообщил, что не может выполнить заказ по контракту на производство радиоактивного церия, сославшись на то, что производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиации.

Как уже сообщал «Новый День», после мощного выброса рутения-106 в сентябре – октябре 2017 года в Челябинской области госкорпорация «Росатом» категорически отрицала свою причастность к появлению радиоактивного изотопа в воздухе. На предприятии заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением радиации и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила также проверка Ростехнадзора, а затем и межведомственная комиссия. По мнению ученых, фальсифицировать данные с целью скрыть факт выброса рутения вручную невозможно, для этого нужно изменить несколько сотен тысяч показаний, что обязательно бросилось бы в глаза.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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