Южноуральцу, угнавшему машину с пассажиром, дали 10 лет «строгача»

В Челябинской области вынесли приговор угонщику, убившему пассажира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, преступление произошло в ночь на 9 октября 2017 года. Житель Варненского района с двумя приятелями распивал спиртное в местном кафе. Там они познакомились с двумя мужчинами из Башкирии. В ходе застолья южноуральцы решили угнать у новых знакомых автомобиль. Воспользовавшись тем, что владелец машины напился и уснул, а его товарищ вышел из кафе, один из соучастников вытащил из кармана спящего ключ. Затем разбойники сели в чужую машину и уехали. Уже в пути грабители обнаружили, что на заднем сидении авто спит приятель обворованного мужчины.

Вскоре один из угонщиков решил расправиться с нежеланным пассажиром: он вытащил его из машины, сильно избил и бросил умирать на дороге, перед этим прихватив у него сотовый телефон. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Впоследствии разбойников задержали. Главарю банды предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Варненский районный суд приговорил обвиняемого в тяжких преступлениях к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники признаны виновными в угоне: им назначено по 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Челябинск, Юлия Димова

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