В Магнитогорске сотни улиц обеспечили стабильной связью

Связисты прокачали связью и интернетом 700 улиц Магнитогорска.

5 февраля 2018 года. Магнитогорск попал в эпицентр телеком-стройки. За прошлый год «МегаФон» установил в городе свыше 100 новых объектов связи. Теперь сеть быстрее справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в 2 раза.

Стабильным сигналом связи обеспечены более 700 улиц и переулков в городе металлургов. Телеком-оператор провел масштабную модернизацию сети, улучшив прием в районе улиц Кирова и Профсоюзная, Завенягина и проспекта Ленина, на улицах Советская, Гагарина, Ленинградская, Комсомольская и многих других.

Новые скорости и качество голосовых услуг можно оценить в здании администрации Магнитогорска, на площади народных гуляний, в крупных торгово-развлекательных комплексах – «Гостиный двор» и «Континент».

«Магнитогорцы проводят все больше времени в сети. И мы создали комфортные условия, чтобы нашим абонентам ничего не мешало вести активную мобильную жизнь. Для этого 4G ускорили не только в самых посещаемых местах города, но и разогнали LTE Advanced до 200 Мбит/с на ледовой арене «Металлург», – отметил руководитель подразделения компании «МегаФон» в Магнитогорске Евгений Рязанов.

Скорости позволяют комфортнее загружать фильмы, музыку и фото. Связисты отмечают, что с момента запуска сети четвертого поколения в Магнитогорске трафик вырос в 2,5 раза. Абонент «МегаФона» в среднем ежедневно скачивает из интернета объем информации, сопоставимый с просмотром 700 фильмов в формате HD.

Интересно, что самыми «голодными» интернет-пользователями оказались студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. Учащиеся стали проводить время онлайн почти в 3 раза чаще по сравнению с январем 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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