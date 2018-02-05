В Магнитогорске сотни улиц обеспечили стабильной связью

Связисты прокачали связью и интернетом 700 улиц Магнитогорска.
5 февраля 2018 года. Магнитогорск попал в эпицентр телеком-стройки. За прошлый год «МегаФон» установил в городе свыше 100 новых объектов связи. Теперь сеть быстрее справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в 2 раза.
Стабильным сигналом связи обеспечены более 700 улиц и переулков в городе металлургов. Телеком-оператор провел масштабную модернизацию сети, улучшив прием в районе улиц Кирова и Профсоюзная, Завенягина и проспекта Ленина, на улицах Советская, Гагарина, Ленинградская, Комсомольская и многих других.
Новые скорости и качество голосовых услуг можно оценить в здании администрации Магнитогорска, на площади народных гуляний, в крупных торгово-развлекательных комплексах – «Гостиный двор» и «Континент».
«Магнитогорцы проводят все больше времени в сети. И мы создали комфортные условия, чтобы нашим абонентам ничего не мешало вести активную мобильную жизнь. Для этого 4G ускорили не только в самых посещаемых местах города, но и разогнали LTE Advanced до 200 Мбит/с на ледовой арене «Металлург», – отметил руководитель подразделения компании «МегаФон» в Магнитогорске Евгений Рязанов.
Скорости позволяют комфортнее загружать фильмы, музыку и фото. Связисты отмечают, что с момента запуска сети четвертого поколения в Магнитогорске трафик вырос в 2,5 раза. Абонент «МегаФона» в среднем ежедневно скачивает из интернета объем информации, сопоставимый с просмотром 700 фильмов в формате HD.
Интересно, что самыми «голодными» интернет-пользователями оказались студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. Учащиеся стали проводить время онлайн почти в 3 раза чаще по сравнению с январем 2017 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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