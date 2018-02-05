В Челябинске у почтальона отобрали сумку с пенсиями

В Челябинске неизвестные напали на почтальона.

Как передает корреспондент РИА«Новый День» , инцидент произошел в субботу днем в поселке Новосинеглазово.

Женщина разносила пенсии в одном из домов на улице Челябинской, когда в подъезде грабители брызнули ей в лицо из газового баллончика, забрали сумку с деньгами и скрылись.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД Челябинска РИА «Новый День» сообщили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные действия, устанавливаются личности грабителей. Отметим, это не первый случай кражи денег у «Почты России».

Напомним, в конце декабря в полицию обратилась сотрудница отделения связи в Миассе. Почтальон, разносившая пенсии жителям, сообщила, что грабители отобрали у нее сумку со 140 тысячами рублей. Впоследствии выяснилось, что женщина инсценировала нападение, а деньги присвоила. Женщину обвинили в присвоении вверенных пенсий, большую часть похищенных денег возвратили «Почте России».

Челябинск, Юлия Димова

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