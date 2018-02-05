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Понедельник, 5 февраля 2018, 19:58 мск

Челябинск

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Суд подтвердил сговор на торгах по обслуживанию иномарок южноуральского губернатора

Арбитражный суд Челябинской области признал сговор на аукционе, организованном управделами губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», картель организовали в 2015 году три предприятия, принимавших участие в конкурсной процедуре на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Лексус» и «Тойота», чтобы отсечь от торгов «Уральский технический центр» (специализируется на ремонте), а также официального дилера «Тойота» «Сейхо Моторс Сервис Ист».

Стартовая стоимость аукциона составила 5 миллионов рублей.

Компании «Тотачи-Сервис», «Магма» и «Эра» во время участия в торгах действовали по строго определенной схеме, пытаясь добиться заключения контракта по наиболее выгодной цене с компанией «Тотачи-Сервис».

Отметим, что ООО «Тотачи-Сервис» было создано в июле 2015 года – незадолго до объявления конкурса, компания принадлежит одному лицу, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей.

С этой целью компании «Магма» и «Эра» вслед за предложением «Тотачи-Сервис» резко понизили цену своих услуг. Причем, вторые части их заявок не соответствовали требованиям, компаниям было заранее известно, что эти документы будут отклонены заказчиком, а лучшее ценовое предложение в итоге останется за «Тотачи-Сервис». Эта стратегия позволила добиться желаемого – конкуренты отказались от участия в невыгодной с экономической точки зрения процедуре.

По данным Челябинского УФАС, доказательством картельного сговора явилось участие «Эры» и «Магмы» с одного IP-адреса, также компании указали в заявках один и тот же номер телефона. Кроме того, основная деятельность этих компаний связана со строительством, а не ремонтом автомобилей. Из трех участников картеля только ООО «Тотачи-Сервис», специализируется на техобслуживании и ремонте легковых автомобилей.

Суд признал всех троих заговорщиков нарушившими требования закона о защите конкуренции. Теперь им грозит штраф от 10% до 50% от начальной стоимости аукциона. А должностные лица, заключившие незаконное соглашение, могут быть оштрафованы на суммы в размере 20-50 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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