Грузовой поезд сбил военнослужащего южноуральской части

В Челябинской области грузовой поезд сбил солдата срочной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в минувшую субботу на железнодорожном вокзале Чебаркуля. 20-летний военнослужащий местного гарнизона попал под движущийся состав, пишет «Челябинское эхо». Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По предварительной информации, военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии прибыл на службу из Свердловской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Официальных комментариев от военного следственного управления СК России на данный момент не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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