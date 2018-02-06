Южноуралец, катавший клиентов на воздушном шаре, предстанет перед судом

В Челябинской области передано в суд дело о несанкционированных полетах на воздушном шаре.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК России, владелец теплового аэростата АХ-8 «Шахматы» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2017 года в лесном массиве Миасса южноуралец, не имея разрешительных документов на полет воздушного судна, а также сертификата летной годности, за деньги катал местных жителей, подвергая их жизни опасности.

Кроме того, на борту аэростата не было средств пожаротушения, аптечки, необходимого аэронавигационного оборудования (высотомер, вариометр).

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 2 года.

Челябинск, Юлия Димова

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